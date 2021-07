Aziatische tijgermug op Brabantse parkeerplaats gespot: dit moet je weten over de uitheemse gast

De NVWA vermoedt dat de muggen zijn meegekomen met vracht- of vakantieverkeer uit zuidelijke landen. Inspecteurs onderzoeken geregeld parkeerplaatsen op de aanwezigheid van tijgermuggen of -eitjes omdat die regelmatig als ongewenste gast meereizen op bijvoorbeeld een auto of caravan. Tijdens een van die inspecties zijn de eitjes op de parkeerplek in Zevenbergschen Hoek gevonden.