Avonddriedaagse Moerdijk: met zijn allen de natuur in

Meer meldingen van discrimina­tie in West-Bra­bant, en in werkelijk­heid gaat het om nog veel meer

9:56 ZEVENBERGEN - Het aantal meldingen in het gebied van politie-eenheid Zeeland West-Brabant is vorig jaar gestegen met 17 procent. Ging het in 2017 nog om 54 meldingen, in 2018 waren het er 73. De landelijke daling bedraagt 6 procent.