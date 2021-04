Avances, gebroken beloftes en uiteindelijk zelfmoord: hoe een operatie in Zevenbergschen Hoek een undercoveragent te veel werd

Zevenberg­se Lieke (18) wil dolgraag knallen bij Miss Teen Universe, maar toen kwam de lockdown...

16 april ZEVENBERGEN - Eigenlijk zou ze deze maand in Nicaragua Nederland vertegenwoordigen. Maar Miss Teen Universe Netherlands Lieke Brouwer (18) is nog gewoon thuis in Zevenbergen en moet wachten tot augustus. ,,Ik heb zin om te knallen.”