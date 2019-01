Automobilist gewond na rijden in sloot Heijningen

Twee orkesten spelen voor het eerst samen in de De Stad Klundert

13 januari KLUNDERT - Zaterdagavond vond er in Cultureel Centrum De Stad Klundert in Klundert een uniek concert plaats. De twee slagwerkgroepen die Klundert rijk is, Avant Garde en Oranje Garde, gaven samen een Nieuwjaarsconcert in de Stad Klundert.