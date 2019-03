Autobrand A17: 'Die auto vloog plots voor mijn truck'

BREDA - ,,Ik zag die auto links van me. Die vloog er voorbij en kwam ineens naar rechts. Het ging zo snel.'' Vrachtwagenchauffeur Henny van den B. uit Elst reed in augustus 2015 op de snelweg A17 bij Moerdijk achterop een auto, die daardoor in brand vloog. Tegen haar is vrijdag een taakstraf van 100 uur geëist.

De Renault waar ze tegenaan reed vloog meteen in brand en brandde volledig uit. Inzittenden raakten mede daardoor zwaargewond. De bestuurder liep tweede- en derdegraads brandwonden op en is twee keer geopereerd aan z'n benen. Bij de ander werden strekpezen van drie vingers doorgesneden. Vanwege het ongeluk is de snelweg richting Rotterdam uren afgesloten geweest.

De officier van justitie geloofde het verhaal van de verdachte niet. Dat ze zou zijn afgesneden, heeft ook niemand gezien, zei ze. Volgens de officier heeft de vrouw niet zitten opletten en remde ze niet af toen er een file ontstond.

Onvoorzichtig

Dat blijkt ook uit gegevens van de tachograaf. De vrachtauto voor haar remde in twee keer. Eerst remde die in 23 seconden tijd van 92 naar 78 kilometer per uur en daarna ging die in negen seconden tijd naar 40 kilometer per uur. De verdachte heeft maar één keer geremd. Toen ze 84 reed; een seconde later gebeurde het ongeluk.

Door zo te rijden, was ze aanmerkelijk onvoorzichtig, aldus de officier. Omdat het al zo lang geleden is, eiste ze geen rijverbod meer. De verdachte heeft namelijk ook geen verkeersfouten meer gemaakt in de afgelopen jaren. Ervoor had ze ook nog nooit een ongeluk gemaakt. Advocaat Willem Korteling van de verdachte pleitte voor om de vrouw vrij te spreken. ,,Zelfs zijn inzittende verklaarde dat hij bang was bij zijn maat in de auto, omdat die zo gevaarlijk reed.‘’

Uitspraak