Auto slaat over de kop op A17 bij Standdaarbuiten, snelweg weer open

Kim uit Zevenber­gen stuurde 172 liefdes­brie­ven naar haar eerste grote liefde Eelco

11:54 ZEVENBERGEN - 'In mijn jaarhoroscoop staat toch echt dat het oké is met mijn relatie. Welke relatie? Je bent echt een laffe klootzak.' Dat is een citaat uit een van de 172 brieven die de inmiddels 38-jarige Kim Triesscheijn uit Zevenbergen haar toenmalige vriendje schreef. Dat en meer leest ze aanstaande zondag voor in Lief Dagboek, het nieuwe programma van de NTR.