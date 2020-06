Auto slaat over de kop bij ongeval in Klundert

Boerderij­win­kels zijn in trek tijdens coronatij­den

21:21 FIJNAART - De beleving van het platteland, weten waar je eten vandaan komt en een hogere kwaliteit dan in de supermarkt; je eten halen bij boerderijwinkels is hartstikke hip. Die winkels hebben het sinds de coronacrisis drukker dan ooit. ,,Het draait allemaal om de beleving bij de boer", weet Joël Roks van Roks Streekwinkel in Fijnaart.