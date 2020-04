Auto rijdt van dijk af en belandt in de sloot in Oudemolen

Bomenfoto­graaf uit Heijningen: ‘De natuur gaat gewoon door in coronatijd’

20 april HEIJNINGEN - Bomen fotograferen in de nacht, dus juist als er weinig licht is. Gert van der Ros uit Heijningen gaat er de laatste maanden helemaal in op. Daarna bewerkt hij ze. ,,Ik vind de natuur hartstikke boeiend, maar laten we eerlijk zijn: foto's van bomen zijn er al meer dan genoeg.”