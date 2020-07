Auto raakt van snelweg en belandt tegen boom in Fijnaart, man en vrouw naar het ziekenhuis

Mag de sport­school in Zevenber­gen eindelijk open, ontdekt de politie een wietplanta­ge

1 juli ZEVENBERGEN - In een sportschool aan de Zuidhaven in Zevenbergen is woensdagochtend een wietplantage opgerold. Een 51-jarige man uit Breda is aangehouden en wordt later woensdag verhoord.