Auto op zijn kop na botsing in Klundert

Juwelier Van Loon in Zevenber­gen overspoeld met bloemen na gewapende overval

11:35 ZEVENBERGEN - In de hoek van de Zevenbergse juwelier staat een tiental bosjes bloemen. Het is een greep uit de vele steunbetuigingen die Frits van Loon (50) na de gewapende overval van vorige week donderdag van klanten en collega-ondernemers ontving. "Ik kreeg zelfs enkele bonbons-dozen. Alsof de Sint al langs is geweest”, zegt de lachende juwelier.