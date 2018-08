Auto op zijn kant in Moerdijk, hulpdiensten rukken uit

Fotoreportage Ongekende drukte op Oldtimer Festival in Moerdijk

26 augustus MOERDIJK - Het is zondag ongekend druk op het Oldtimer Festival in het dorp Moerdijk. Gisteren speelde het weer de organisatie - de stichting Nostalgisch Moerdijk - nog parten, maar vandaag staat er niets in de weg om er een geweldig feest van te maken in Moerdijk.