Auto ondersteboven in de sloot op A16 na eenzijdig ongeval, weggebruikers negeren ‘massaal’ rood kruis

11:00 De Nederlandse ziekenhuizen werden het afgelopen jaar weer langs de kwaliteitsmeetlat gelegd voor de Ziekenhuis Top 100. In de gisteren gepubliceerde lijsten moesten de twee West-Brabantse ziekenhuizen – Bravis en Amphia – het met een erg bescheiden klassering doen. Is dat erg? Baart dat u zorgen? Of heeft u alle vertrouwen in de zorg die u het dichtst bij huis kunt krijgen?