Auto belandt op z'n kop in sloot in Langeweg

De potentie van een vervallen haven: ‘Straks weer de allure van dat oude vissers­dorp’

31 december MOERDIJK - Nieuw dorpshuis. Nieuw dorpshart. Nieuwe haven in zicht. ,,Straks is heel Moerdijk gepimpt”, constateert Martin Vos tot zijn grote genoegen. Hij is één van de stuwende krachten achter Waterfront, een miljoenenplan om dorpshaven en omgeving op te knappen. ,,De potentie is er absoluut.”