Auto belandt op dak na botsing met vrachtwagen in Klundert

Populaire winkel Yachting Willemstad bestaat 40 jaar: 'Een boot? Hebben wij geen tijd voor!'

15 april WILLEMSTAD - Watersportzaak Yachting Willemstad is in de veertig jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een vaste waarde voor booteigenaren. Eigenaren John (58) en Wilma (56) Wierckx hadden in het weekend van 28 en 29 maart een feest in gedachten. maar dat is door corona in het water gevallen. ,,We hebben geen idee waar het naartoe gaat.”