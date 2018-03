Auto belandt in sloot naast Stoofdijk in Klundert

Glas­tuin­bouw­ge­bied Dinteloord is vol: laatste kavel verkocht aan teler van sla uit Ridderkerk

15:48 DINTELOORD - Een mijlpaal voor glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord: de laatste kavel van 9,3 hectare is verkocht aan familiebedrijf Boer den Hoedt uit Ridderkerk, dat sla teelt op water in plaats van in de grond.