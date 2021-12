ATM Moerdijk bijna in de problemen met asfaltgranulaat

Volgens de ATM-directeur is daar ook geen enkele kans op. ,,We hebben een geheel nieuw verwerkingsproces waarbij we het asfaltgranulaat niet alleen meer verhitten om het teer eruit te laten dampen, maar we hebben nu ook een technisch hoogwaardige zeefinstallatie, die de laatste resten eruit filtert.”



,,We houden dan drie soorten grondstof over: grind, zand en filler. En daar bestaat enorme behoefte aan in de bouwwereld. Ons grind is al uitverkocht en ook het zand gaat snel. Voor onze filler bestaat ook grote belangstelling, maar zolang daar nog niet de juiste milieustempel op zit kunnen we het niet afzetten.”