Asfaltonderhoud kost honderden bomen de kop: mes gaat in essen, linden en eiken

Strijden voor het Online Nederlands Kampioen­schap Poker: ‘Onbereken­baar zijn is de beste tactiek’

WILLEMSTAD - Ondanks dat Holland Casino het monopoly heeft op pokerspelen worden er in heel het land pokertoernooien georganiseerd. Zo vindt zondag 18 juni in Moerdijk de halve finale plaats van het Online Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker), waar deelnemers strijden om een plaats in de finale op 9 en 10 juli.

3 juni