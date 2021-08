Architect over afwijzen appartementenplan Moerdijk: ‘Hier begrijp ik helemaal niks van’

MOERDIJK - Woede, onbegrip en teleurstelling strijden om voorrang bij Teun Nuijten over de gang van zaken rond zijn plan voor vijf appartementen aan de Grintweg 13 in het dorp Moerdijk.

,,We krijgen weleens meer afwijzingen, maar hoe dat hier in Moerdijk is gegaan, is wel heel bijzonder", zegt Teun Nuijten, architect van New-Ton Architects en Engineers en indiener van het plan.

Sinds hij vorig jaar het plan indiende om de bakkerij met bovenwoning om te vormen tot een complexje van in totaal zes koopappartementen (één is er al), heeft hij nimmer met de wethouder van woningbouw gesproken, maar uitsluitend met ambtenaren, zegt hij.

‘Aanvankelijk was gemeente heel enthousiast’

,,Die lieten aanvankelijk weten dat de gemeente enthousiast was, maar uiteindelijk was het gebrek aan parkeerplaatsen zo'n groot probleem, dat de gemeente toch niet wilde meewerken. Maar, dat is een incorrect argument.”

Volgens de wet hoeft het plan niet te voorzien in het oplossen van een tekort aan parkeerplaatsen, zegt Nuijten, omdat het om herbestemming van een bestaand pand gaat. ,,De huidige parkeerbehoefte is namelijk groter dan wanneer er vijf appartementen worden toegevoegd ter vervanging van het bedrijf. We zijn vier keer op locatie geweest om op piektijden te meten hoe druk het was. Er zijn voldoende parkeervakken binnen een straal van honderd meter om alle auto's kwijt te kunnen.”

Plattegrondtekening van het woningbouwplan Grintweg 13 Moerdijk.

Behalve de parkeerdruk, ziet de gemeente Moerdijk nóg twee problemen aan het plan van New-Ton: de buitenruimtes van de woningen zouden op gemeentegrond moeten komen (en dat kan niet) en er is al een aantal soortgelijke appartementen in ontwikkeling (Waterfront).

Wethouder: verkeersonveilige situatie dreigt

Wethouder Désirée Brummans (woningbouw): ,,Het pand Grintweg 13 ligt direct aan de weg en als het plan door zou gaan, zou een verkeersonveilige situatie ontstaan. Dat kan niet. Daarnaast voegen we op gemeentegrond al 23 appartementen toe binnen het plan Waterfront en daarom heeft plan Grintweg 13 geen prioriteit voor ons. We zitten niet op nog meer appartementen te wachten.”

Wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk. 'Dit plan heeft voor ons geen prioriteit. We zitten op deze plek niet te wachten op meer appartementen'.

Brummans vraagt zich af waarom de eigenaar van het pand per se vijf appartementen wil. ,,Aan een ander plan, voor bijvoorbeeld één woning, kunnen we misschien wél meewerken. Het huidige initiatief is niet in het belang van het dorp.”

Architect hoopt dat gemeenteraad iets kan betekenen

Nuijten begrijpt helemaal niets van de argumentatie van de gemeente en heeft daarom een brief aan de gemeenteraad van Moerdijk geschreven met de vraag of die het college van B en W op andere gedachten kan brengen. Het plan draagt volgens hem bij aan een betere uitstraling van de omgeving van de Grintweg 13 en voorziet in een behoefte aan woningen waarnaar veel vraag is (starters en senioren).