‘Arbeidsmigranten spreiden in gemeente Moerdijk’

Groene Ster wil eigen sporthal in Zevenber­gen

9:23 ZEVENBERGEN - Met vijf teams in één hal, dat wordt een beetje veel. Vandaar dat handbalvereniging Groene Ster in Zevenbergen een eigen sporthal wil bouwen. In sportcomplex de Borgh zijn in het begin van de avond onvoldoende uren beschikbaar om te trainen. Oorzaak is de constante groei van het aantal leden.