Arbeidsmigrant trapt in Welberg een balletje mee

Suikerbie­ten­teelt zit in zware crisis

12:35 COLIJNSPLAAT/LANGEWEG - De suikermarkt is ingestort. De concurrentie op de wereldmarkt is moordend, waardoor de prijzen historisch laag zijn. De ergste crisis ooit, jammert de Europese organisatie voor suikerbietentelers CIBE. Is er nog wel toekomst voor de bietentelers?