Aqua Swets gaat zomerse Haringvliet-boottochten verzorgen

Dat betekent dat het bedrijf vanaf komende zomer twee keer per week in het westelijk deel van het Haringvliet vaart en drie keer per week in het oostelijk deel.

In 2016 werd Expeditie Haringvliet gestart om de recreatieve mogelijkheden van het Haringvliet op te krikken. De toenmalige Waterbus voerde de zomerse verbinding uit tussen onder meer Willemstad, Hellevoetsluis en het eiland Tiengemeten.

In 2018 namen genoemde gemeenten de financiering over en gingen bestaande veerverbindingen op in Expeditie Haringvliet. De afgelopen twee jaar was evenwel sprake van een uitgeklede dienstregeling omdat geen nieuwe rederij gevonden kon worden om routes uit te voeren.

Volledig scherm Haringvliet Expeditie met de Waterbus die 8 plekken aan het Haringvliet aandeed. © Arie Kievit

Maar nu is Aqua Swets (onderdeel Blue Amigo) gevonden dat voor 200.000 euro per jaar schepen inzet voor het vervoer over het Haringvliet. De kosten worden gelijkelijk verdeeld onder de vier gemeenten. Volgens de gemeente Moerdijk ziet dit bedrijf Expeditie Haringvliet als een ‘kansrijke opdracht’ omdat het Haringvliet ‘een interessant gebied is met aantrekkelijke bestemmingen'.

Het bedrijf werkt nog aan een marketingplan. De gedachte is dat het aantal reizigers kan groeien van 8.400 in 2022 tot 11.200 in 2025. Te bereiken door onder meer marketing, gunstige prijs kaartjes en ‘beleving aan boord’.

Aantal haltes en prijzen kaartje nog onbekend

Welke haltes worden aangedaan en wat een kaartje gaat kosten, kon een woordvoerder van Aqua Swets gisteren niet zeggen. Wel is duidelijk dat Stad aan 't Haringvliet geschrapt is als bestemming en dat Numansdorp toch weer is opgenomen als vertreklocatie. Onderzocht wordt nog of de aanlegplaats van Numansdorp geschikt is voor het schip van Aqua Swets.

Pontje Numansdorp-Willemstad blijft

De bestaande pontverbinding Numansdorp-Willemstad wordt deze maand (tegelijk met de verbinding Moerdijk-Strijensas) opnieuw aanbesteed.

Volledig scherm Haringvliet Expeditie Hellevoetsluis-Tiengemeten afgelopen zomer. Passagiers en fietsen gaan in de haven van Hellevoetsluis aan boord van de Linquenda. © Peter de Jong Fotografie