Appartementen, horeca en winkels in Suikerentrepot Standdaarbuiten

De nieuwe invulling werd deze week door wethouder Désirée Brummans gemeld in de vergadering van de raadscommissie fysieke infrastructuur. Vorig jaar gaf de gemeenteraad groen licht voor een herbestemming van het Rijksmonument aan de Veerstraat. Toen waren appartementen, horeca en een buurtsuper in beeld. Maar er kwam een kink in de kabel toen de lokale Attent-supermarkt afzag van een verhuizing. De Spar, eigenaar van de Attent-formule, verkoos een verbouwing van de winkel aan de markt. Die is nu bezig.



Kuijstermans heeft nu dus een nieuw plan weten uit te werken voor de loods aan de haven van Standdaarbuiten. ,,Het ziet er gunstig uit, we hopen op een snelle ontwikkeling'', aldus wethouder Brummans. Volgens haar is onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die waakt over de Rijksmonumenten, akkoord met de nieuwe bestemming. De gemeenteraad krijgt binnenkort in een brief meer informatie van het college van burgemeester en wethouders.