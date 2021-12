Appartementen en woningen aan de nieuwe haven van Zevenbergen: ‘Mensen wonen straks pal aan het water’

Het terrein op de hoek van de Stoofstraat, Noordhaven en de provinciale weg (N285) komt in handen van ontwikkelaar Vrolijk Leven, die er samen met Bouwbedrijf Vrolijk een complex met 27 appartementen en drie stadswoningen wil wegzetten. De oplevering van de nieuwbouw is in 2023 of 2024. ,,We gaan graag met deze locatie aan de slag. Het is een fantastisch stukje Zevenbergen. Mensen komen straks pal aan het water te wonen”, zegt Geert Loevendie van Vrolijk Leven.