Apotheek Noordhaven Zevenbergen op 5 december naar Kerkhofweg

,,Dan zijn we al één team als we in het nieuwe centrum aan de slag gaan”, zegt farmaceutisch manager Annelie de Jong. ,,Al het personeel gaat mee naar de Kerkhofweg en daarna de Ariënslaan. We benutten de komende maanden om de werkwijzen op elkaar af te stemmen. Dat wennen zit hem vooral in de werkverdeling, we verwachten dat de werkdruk verandert. We gingen in de zomerperiode om die reden ook al eens tijdelijk dicht. Daarnaast is het ook gewoon praktischer om alvast één verhuizing achter de rug te hebben.”