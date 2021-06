Annie Leijs blijft koel onder koninklijke onderscheiding: ‘Je doet het graag, of je doet het niet’

Dit weekend shoppen in Et­ten-Leur? Kijk vooraf even op de drukteme­ter

22 mei ETTEN-LEUR - Van plan om naar de milieustraat te rijden? Een drankje te doen op het terras? Of even te shoppen. Met de aangekondigde coronaversoepelingen neemt de drukte toe. Een online druktemeter laat in Etten-Leur zien op welke plekken het druk is, of juist rustig.