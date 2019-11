Anja uit Willemstad schreef een boek: ‘Geluk en vrolijkheid is ieders doel’

Indammen kabaal HSL: eerst huizen, dan pas een groen­strook

29 november ZEVENBERGSCHEN HOEK - Eerst maatregelen bij woningen in Zevenbergschen Hoek en als er dan nog geld over is een groenstrook tussen spoor en dorp. Dat is wat volgens de Moerdijkse gemeenteraad moet gebeuren met de kleine 900.000 euro die van het Rijk afkomt om de geluidsoverlast van de hogesnelheidslijn in te dammen.