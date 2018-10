Ambassadeur Albanië naar Moerdijk voor gesprek met burgemeester Klijs over vrachtwagenklimmers

TERHEIJDEN - Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk krijgt binnenkort de ambassadeur van Albanië op bezoek. Reden is de grote hoeveelheid Albanezen die in het Moerdijkse buitengebied, vlakbij de gemeentegrens met Drimmelen, proberen in vrachtwagens te klimmen . Klijs maakte dat zondag bekend bij talkshow Spraakvermaak in Terheijden.

Het doel van de Oost-Europeanen is om via de haven van Moerdijk de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken, om daar in de illegaliteit te gaan werken. De afgelopen weken zijn meerdere kampementen van Albanezen in de maïsvelden ontruimd.

Ze blijven komen

,,We pakken ze op, zetten ze op de trein, maar een paar dagen later zijn ze weer terug", uitte Klijs zijn frustratie. ,,En ondanks onze maatregelen denk ik dat het sommigen van deze 'inklimmers' toch lukt om hun doel te bereiken. Volgens ons zit er ook een vorm van georganiseerde criminaliteit achter. Het zou goed kunnen dat ze systemen van bedrijven 'hacken', zodat ze op voorhand weten welke vrachtwagen ze moeten hebben. De afgelopen maanden zijn er langs de westkust zo'n drieduizend Albanezen opgepakt. Het maïs is nu weg, en daarmee ook het grootste deel van de overlast, maar we kunnen ons allemaal de eerste beelden van de 'Jungle van Calais' nog herinneren. Daar begonnen de enorme problemen ook op kleine schaal. En dat willen we hier niet hebben."

