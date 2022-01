Alternatieve ‘opening’ voor Zevenbergse haven: hardloopevenement in de maak

Dertig appartemen­ten én horeca bij dorpshaven in Moerdijk: ‘Positieve ontwikke­ling voor iedereen’

MOERDIJK - Bij de nieuwe dorpshaven in Moerdijk is ruimte voor twee complexen met in totaal dertig appartementen, een horecagelegenheid en een vrijstaande woning. Verder moeten dorpsbewoners straks kunnen wandelen in een nieuw groengebied.

12 januari