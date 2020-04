‘Als ze net getrouwd zijn, zou ik ze zo graag de hand willen schudden’

CRUCIALE BEROEPEN IN CORONATIJDZEVENBERGEN/STEENBERGEN - Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coronacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen aan het woord. Vandaag: Patricia van Oers (41), trouwambtenaar in de gemeenten Moerdijk en Steenbergen. ,,Ik ben heel hartelijk van nature, wil het stel een hand geven. Maar dat kan niet. Jammer.”

,,Ik ben sinds 2014 trouwambtenaar in de gemeente Moerdijk en sinds twee jaar ook in Steenbergen. Ik denk dat ik wel zo'n honderddertig huwelijken en partnerschappen heb gesloten in die tijd; soms wel drie op een dag. En nu? Voorlopig heb ik het eerstvolgende huwelijk - als het doorgaat - in juli staan, en dat terwijl mei en juni de drukste trouwmaanden van het jaar zijn. Veel huwelijken worden nu uitgesteld, sommige tot september en andere zelfs volgend jaar.

Quote Als het goed is trouw je maar één keer, en als dat dan onder spanning gebeurt... Patricia van Oers, trouwambtenaar

Ik heb er in deze coronatijd twee gedaan. Eén stel kende ik al, maar dat ander nog niet. Dat is wel anders, hoor. Gebruikelijk is natuurlijk dat je eerst bij het bruidspaar in spe op de koffie gaat voor een kennismakingsgesprek. Dat maakt het wat persoonlijker. Nu moet zo'n gesprek telefonisch, en dat maakt het lastig om een connectie te maken. Het contact gaat ook heel vaak over de vraag of het wel door kan gaan. Jammer. Als het goed is trouw je maar één keer, en als dat dan onder een bepaalde spanning gebeurt...

Gelukkig toch een warme bijeenkomst

Maar op zich lukt het allemaal wel. Ik vond die twee keer in coronatijd allebei heel geslaagd. We zagen elkaar pas op de bruiloft voor de eerste keer en er mochten maar een beperkt aantal mensen bij zijn, maar het werd gelukkig toch een warme bijeenkomst. En je improviseert ook snel, bijvoorbeeld met het maken van mooie groepsfoto's terwijl iedereen - op het bruidspaar na, natuurlijk - op anderhalve afstand van elkaar staat.

Een mensenmens

En toch mis ik het persoonlijke contact heel erg. Ik ben een mensenmens, van nature heel hartelijk. Ik wil warmte geven. Als zo'n paar eindelijk getrouwd is, wil ik ze de hand schudden, en ook die van hun ouders. Zo hoort dat. Maar dat kan niet.

Van mijn hobby mijn beroep gemaakt