'Als ProRail saboteert, doet Moerdijk dat ook'

Ongeveer 25 woningen zijn hiervan volgens de wettelijke normering de dupe. ,,We zijn al heel lang in gesprek met het ministerie over de consequenties van het Basisnet Spoor. ProRail (semi-overheid, AV) zegt steeds dat er geen geld is. Maar als zij saboteren, saboteren wij ook", aldus burgemeester Jac Klijs. Hoe hij de sabotage van de kant van de gemeente voor zich ziet, is niet bekend.

Voor de compensatie, waarbij te denken valt aan geluidschermen en geluiddempers, heeft staatssecretaris Sharon Dijksma 5 miljoen euro uitgetrokken. Veel te weinig, vindt Klijs. ,,De overlast is een serieus probleem. Maar we gaan die 5 miljoen besteden."

Voor de bewoners in Zevenbergen die geluidsoverlast hebben ten gevolge van treinverkeer, is maandagavond een bijeenkomst in het gemeentehuis. ,,We gaan op deze avond met de omwonenden in gesprek", aldus Jac Klijs, ,,omdat de gemeente aan zet is omtrent een visie op het spoor."