'Als ik mijn vaders kotter niet meer zie, breekt mijn hart'

MOERDIJK - Een forse aalscholver staat afgebeeld op de cover van haar debuutroman Eerste reserve . Dat is niet voor niets: het verhaal speelt zich af in een vissersdorpje met de fictieve naam Veendijk, een hint naar het West-Brabantse dorp Moerdijk.

De schrijfster, Rijan van Leest uit Hank, is 38 jaar geleden nog net niet geboren in Moerdijk, maar getogen des te meer. ,,Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik de vissersboot van mijn vader zien aankomen", zegt ze, zittend op een bankje voor het huis van haar tante, aan de Moerdijkse haven. Haar tante is er havenmeester.

,,Veel heb ik verzonnen", zegt de schrijfster, tevens freelance journalist voor deze krant. ,,Maar Moerdijk heeft zeker wel model gestaan voor Veendijk. Ik heb nog steeds een hechte band met het dorp. Telkens als ik zie dat de kotter van mijn vader er niet meer ligt, breekt mijn hart."

Haar roman heeft ze in eigen beheer uitgegeven. Haar uitgeverij heet ZL7, naar de naam van de kotter van haar vader Toon. De visserij is een jaar of vijf geleden gestopt. Warme herinneringen heeft ze eraan. ,,Ik ging heel graag mee, op paling vissen. De vrijheid die je hebt! Mijn oom viste samen met mijn vader; ik mocht hen meehelpen in de vakantie: het ideale vakantiebaantje."

Quote Ik ging heel graag mee, op paling vissen. De vrijheid die je dan hebt! Rijan van Leest Eerste reserve vertelt het verhaal van Simon, visfileerder van beroep. 'Vorige week was hij nog voor de derde keer op rij verkozen tot beste visfileerder van het dorp: snel en secuur. De tongschar had hij in tien seconden gefileerd.' (blz. 6)

Simon leidt een rustig leven in in het vissersdorp. Tot zijn jeugdliefde weer voor zijn neus staat. ,,Ik had het verhaal al jaren in mijn hoofd maar kreeg het niet op papier", zegt van Leest. Cursussen aan de Schrijversacademie in Breda hielpen haar van die blokkade af. ,,Ik heb daar heel veel aan gehad."

Het boek is, in de woorden van Van Leest, 'een roman over opgroeien in een besloten dorpsgemeenschap, de band tussen twee broers en de keuze tussen je eigen geluk en dat van je familie'.