‘Als ik het voor het zeggen had, kwam er een grote evenementenhal in Zevenbergen’

Waar ben je vaak te vinden?

,,In De Tune, het jongerencentrum in Zevenbergen. Je mag hier vrijwel alles doen, als je het eerst maar aan de begeleiders vraagt. We organiseren hier allerlei soorten feestjes, en in de zomervakantie is er ook van alles te doen, zoals sporten en workshops.’’



Hoe ben je in De Tune beland?

,,Via mijn beste vriend die vroeg of ik een keer kwam kijken. Er stond een dj-set en ik vond draaien wel interessant en leuk om te doen. Sindsdien kom ik hier minstens drie keer per week, het is haast een verslaving. De mensen hier zijn aardig.’’



Wil je dj worden?

,,Ik twijfel. Of ik ga door met draaien of ik ga door met de brandweer. Bij de jeugdbrandweer zit ik nu twee jaar. Mijn vader zit al tien jaar bij de vrijwillige brandweer, zo kwam ik ermee in aanraking.’’