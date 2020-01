Als Clooney nou eens een bliksembezoek aan Willemstad bracht...

Zo knallend als het was, zo stilletjes is het dezer dagen. En, om het plaatje nog wat treuriger te maken, ook nog eens knalgrijs en knalkoud buiten.

Je zult maar journalist zijn

Je zult dan maar journalist zijn. Ja, verplaats u eens voor de grap in ons, het nimmer versagende verslaggeversgilde dat zeven dagen per week, 24 uur per dag voor u klaarstaat. En denk eens mee: wat voor nieuws gaat er maandag in de krant komen, als er werkelijk niets gebeurt?

Scholen dicht, bedrijven dicht, wethouders met vakantie en geen klap te doen in het weekend. Ooit een krant zonder nieuws in de bus gekregen, met lege pagina's? Nee. Gaat ook maandag niet gebeuren.

Al was het maar de bingoclub in Klundert

Daar zit je dan, achter je bureau, te staren naar een zwart scherm. En maar hopen op een mailtje, al was het maar over de bingoclub in Klundert of een single-beurs in Rucphen.

Zo ongeveer zitten mijn collega’s en ik erbij, wil ik wel verklappen, hier in het mooie kantoor in Roosendaal. Ineens komt iemand op een idee: ‘Hé, ik kan die en die wel bellen, die heeft vast nieuws.’ Belt ’ie, en ja hoor: geen gehoor. Een ander begint opeens driftig te tikken. Iedereen jaloers. Zij heeft wél iets te pakken. Nee, dus. Ze is aan het appen met een collega.

Nog maar een kop koffie dan. Al mijmerend komen we een heel eind. Als de basiliek in Oudenbosch nou eens pootjes had gekregen. Als de gloednieuwe burgemeester van Roosendaal nou eens liet weten dat hij er alweer mee stopt – à la Trump, via een Tweet. Als - pak ‘m beet - George Clooney nou eens een bezoek bracht aan ‘o so beautiful’ Willemstad. Niet lang, hoor, dat vragen we niet, maar dan hebben we tenminste een foto voor de voorpagina. Zou mooi zijn. Dan waren we gered.

Maar niets van dat al. De mailbox blijft leeg. De telefoon rinkelt niet. Er komt niemand hijgend binnen: ‘Wat ik nóu toch heb meegemaakt, dat moet in de krant!’

Zó cynisch zijn we niet