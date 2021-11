Allerzielen zorgt voor drukte op begraafplaats: ‘Belangrijk om te zorgen dat je geliefden er netjes bij liggen’

Het is maandag een komen en gaan van mensen bij de rooms-katholieke begraafplaats aan de Kerkhofweg in Zevenbergen. Graven worden gepoetst en vele kaarsjes, kruisjes en chrysanten worden geplaatst. Het is hier niemand ontgaan dat het vandaag Allerzielen is, de dag om stil te staan bij de mensen die van ons heen zijn gegaan.

Als we de begraafplaats oplopen, treffen we de op leeftijd zijnde meneer Van Broekhoven (‘voornaam hoeft niet’). Hij loopt met de fiets aan de hand richting de uitgang. Onder de fietstassen zit een lange steel geschoven. Hij doet een flap van de fietstas opzij en laat de borstel zien die op de steel kan worden gedraaid.

Kruis vastgelijmd

Hiermee heeft hij zojuist het graf van zijn ‘oudelui’ schoongebezemd. ,,Ik ben een tijdje niet meer geweest. Dit is een mooi moment om weer eens te gaan. De laatste keer dat ik hier was, merkte ik dat het kruis op de zerk loszat. Dat heb ik gelijk maar vastgelijmd.”

Verderop staat een meneer in een rode jas en platte pet op het hoofd blaadjes bij elkaar te harken. Het blijkt Ries Leijs te zijn, beheerder van de begraafplaats. Leijs is hier als manusje-van-alles bijna dagelijks aanwezig. ,,Ik weet dat het nu extra druk is hier. Daarom ben ik er nog vaker dan normaal.”

Volledig scherm Ries Leijs vindt het belangrijk dat de begraafplaats er netjes bij ligt. ,,Sommigen kijken er doorheen, maar ik vind al die bladeren maar niks." © peter van trijen/pix4profs

Bladeren

Hij hoort van veel bezoekers dat ze er prijs op stellen dat de begraafplaats goed wordt onderhouden, zeker in deze tijd van het jaar. Nu het herfst is, is Leijs vooral in de weer met bladeren. ,,Sommige mensen kijken er doorheen als ze overal liggen, maar ik vind dat maar niks.” Glimlachend: ,,Het helpt alleen niet veel. Het ligt hier zó weer helemaal vol.”

Piet Snoeijs heeft eerder op de ochtend de begraafplaats in Standdaarbuiten bezocht om het graf van zijn ouders te fatsoeneren. Dit is zijn tweede stop. ,,Hier liggen mijn broer, zus en schoonzus”, vertelt de man die twee emmers - eentje met een sopje en eentje met water - en een flinke borstel bij zich heeft. ,,Allerzielen is traditie. Ik vind het belangrijk. Het enige dat je voor ze kan doen, is zorgen dat je geliefden er netjes bij liggen.”

Volledig scherm Piet Snoeijs bij het graf van een dierbare: ,,Het enige dat je voor ze kan doen, is zorgen dat je geliefden er netjes bij liggen.” © peter van trijen/pix4profs

Tweelingbroer

Dat vindt ook Wim Martens, die bij het graf van zijn 50 jaar geleden verongelukte eeneiige tweelingbroer staat. ,,Zijn dood was echt een ramp. We leken echt op elkaar. We gingen samen op stap, noem maar op”, vertelt Martens voordat hij twee witte en drie gele bosjes chrysanten bij het graf neerlegt. ,,Ik veeg zo nog even en dan is het weer zoals het hoort.”

Volledig scherm Beheerder Ries Leijs weet dat de begraafplaats rond Allerzielen extra vaak wordt bezocht: ,,Daarom ben ik er nog vaker dan normaal.” © peter van trijen/pix4profs