Alleen geldstraf voor automobilist die scheurende quadrijder (60) doodreed in Heijningen

Gemeente ging in de fout bij afwijzen terrassen bij hotel in Willemstad

29 november WILLEMSTAD - De rechter heeft de gemeente Moerdijk op de vingers getikt over het afwijzen van de uitbreiding van het terras aan de voorzijde van hotel en restaurant Trusten in Willemstad. Volgens de rechter is het bezwaar door het verkeerde bestuursorgaan afgewezen en moet de besluitvorming opnieuw.