Alle kerstbomen na nieuwjaar verzamelen! Maar hoe en wanneer?

Dit is de eerste geredde drenkeling van de nieuwe Zevenberg­se haven

20 december ZEVENBERGEN - Consternatie in het centrum van Zevenbergen. Daar sukkelde zaterdag rond 15.45 uur een hond in de fonkelnieuwe haven. Daarmee heeft de onfortuinlijke viervoeter de twijfelachtige eer de eerste drenkeling in die haven te zijn. De eerste geredde drenkeling, gelukkig, want het dier werd door een man weer veilig op de kant gezet.