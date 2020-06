Alice uit Willemstad: ‘Ik? Een lintje? Kom nou!’

WILLEMSTAD - Alice Kooman-van der Gijp (65) is een van de vijftien mensen uit de gemeente Moerdijk die op 24 april hoorden dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun vrijwilligerswerk. We zoeken haar op.

,,Kom binnen, kom binnen! Trek je niets aan van de honden, ze blaffen alleen maar. Benthe, terug in de mand! Evi, Indy, Juultje: jullie ook!

Ach ja, ze zijn zo enthousiast. Dat is zo over, hoor. cocker spaniels*, hè. Lieve beesten, alle vier. Maar daar kwam u niet voor. U komt voor het lintje. O jee, moet dat nou?, dacht ik eerst. Ik hou helemaal niet van in de belangstelling staan.”

Bijzonder dat mensen de moeite doen

,,Maar af en toe moet het, hè. Ja, hoe ging dat, die vrijdag? Ine, Kitty en Jacques van de Stichting Seniorenraad en het Steunpunt hebben het aangevraagd. Dat vind ik al zo bijzonder, dat mensen de moeite nemen om het aan te vragen.

Henk had twee weken tevoren van Jacques een berichtje ontvangen: ‘Ze krijgt een lintje, zorg dat je thuis bent.’ Henk is internationaal vrachtwagenchauffeur, dat wist hij nog te regelen. Die vrijdagmorgen komt mijn dochter, ze woont in de Groenstraat, bij ons langs voor een kop koffie. Ook niets bijzonders.”

,,Maar toen ging mijn telefoon. Ik nam op. ‘Zet je telefoon eens op de speaker', zei mijn dochter. Dat vond ik raar. En toen... was het burgemeester Klijs. Ik was zó volkomen verbaasd! Kom nou. Ik? Ik had ook geen idee dat het lintjesregendag was.”

Natuurlijk kwam het wel eens ter sprake. Ik werk veel op het steunpunt van Surplus voor bejaarden, hier in de Veste. Ik kook voor ze, help met de bingo-avonden en dat soort dingen. Ik kom er al sinds 1988. Toen is mijn moeder daarnaartoe verhuisd. Ze is er 100 geworden. Toen ze overleden was, probeerden mensen mij te troosten: ‘Nou heb je meer vrije tijd. Nou, ik had het nog lang willen doen. Want een moeder, daar heb je er maar eentje van.”

,,Ach, vrijwilligerswerk, dat gaat gewoon vanzelf. Het komt op je pad. Ik ben in Wilemstad geboren en getogen en Henk ook.In 1970 ben ik begonnen met het geven van gymles bij Malthastars, de sportvereniging hier. Daarna ook bij de Kieviten in Fijnaart en bij Blauw-Wit in Roosendaal. Hoofdzakelijk kinderen – van kleuters tot peuters. In Fijnaart had ik een damesgroep. Die meiden zijn bij mij gekomen als kleuters!”

Nog een spinning marathon gedaan

,,Van lieverlee heb ik de gym in de loop der jaren afgebouwd. Zelf sport ik nog steeds. Zaterdag hebben we een spinning marathon gedaan ten bate van Lifestyle 13, het fitnesscentrum waar ik sport. Dat heeft het natuurlijk moeilijk in deze coronatijd.”

,,O, daar gaat de bel. Zal de fotograaf wel zijn. Juultje, Evy, Indy, Benthe: rustig, meisjes, rustig!”