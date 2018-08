Albanees tentenkamp in maisveld bij Zevenbergschen Hoek

Rebecca (20) uit Fijnaart verlangt naar het klooster

19 augustus FIJNAART - Waar de ene twintigjarige nog niet weet naar welke kroeg ie vanavond gaat en waar de ander twijfelt over het al dan niet op kamers gaan wonen, staat voor Rebecca Toet (20) uit Fijnaart haar toekomstbeeld aardig vast: ze gaat als zuster het klooster in. Momenteel woont Toet twee maanden met de zusters van de Karmelietessenorde in IJsland. Het is dezelfde orde waar ze straks in Nederland toe zal behoren. ,,In IJsland hadden de zusters een extra handje nodig. Ik breng hier de tijd door tot ik aan mijn postulaat mag beginnen.”