Al ruim 400 handtekeningen voor behoud Heijningse school: ‘De kwaliteit is juist heel goed’

Voor de buis voor hét sportevene­ment van Nederland...en dan gaat de tv op zwart

MOERDIJK - 4 januari 1997. Daar zitten we dan, mijn vader, zusje en ik. Het is even na vijf uur ’s ochtends en met een mengeling van slaap en opwinding staren we naar de televisie. Vandaag wordt er sporthistorie geschreven. Wie vanmiddag als eerste op de Bonkevaart over de streep komt, wacht eeuwige roem.

6 januari