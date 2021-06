Al bijna veertig jaar trouwe orgeldienst: ‘Je ontvangt liefde, maar die moet je wel doorgeven’

Buurman van undercover­agent die zelfmoord pleegde morgen voor de rechter

2 juni ZEVENBERGSCHEN HOEK - Wat weet de 45-jarige Joop M. uit Zevenbergschen Hoek van drugssmokkel via de haven in Vlissingen? Volgens het Openbaar Ministerie was de Brabander meerdere keren betrokken en heeft hij tien jaar lang ‘van witwassen een gewoonte gemaakt’.