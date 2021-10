Afval Heijningen hoeft niet snel weg: kleine kans op bodemverontreiniging

interview Wisseling van de wacht aan GGD-top: ‘Een gezonde levens­stijl moeten we normaal gaan vinden’

20 oktober BREDA - Als de coronapandemie ons één ding heeft geleerd, is dat dat publieke gezondheid van levensbelang is. Gesprek met Annemieke van der Zijden, de vertrekkende directeur van GGD West-Brabant. ,,We moeten met zijn allen afspreken dat we een gezonde levensstijl normaal vinden.”