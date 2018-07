Afval bij zwembaden Moerdijk en Zevenbergen niet opgehaald: 'Het is wachten op de ratten'

De containers met restafval bij de buitenzwembaden Het Buitendiep in Willemstad en De Bosselaar in Zevenbergen zijn al sinds 3 juli niet meer geleegd. Bewoners klagen over stankoverlast van plastic zakken die er sindsdien naast zijn geplaatst.

Volgens een van de bewoners, Petra Verreijen, ligt de oorzaak van het probleem bij containerservice Renewi. ,,We hadden eerst containerservice van afvalbedrijf Van Gansewinkel. Dat is overgenomen door Van den Enden. Vervolgens zijn ze allebei overgenomen door Renewi. En toen begon het probleem: ze kwamen niet meer." Het landelijke opererende afvalbedrijf Renewi is ontstaan uit een fusie van diverse afvalwerkers, waaronder Van Gansewinkel.

Volledig scherm ook bij buitenzwembad De Bosselaar in Zevenbergen staan vuilniszakken sinds 3 juli te wachten om te worden opgehaald. © Petra Verreijen

Verrijen zegt op dinsdag 3 juli voor het eerst te hebben gebeld met Renewi, met het verzoek de container te ledigen omdat die zo goed als vol zat. ,,Ik kreeg te horen dat ze op 5 juli zouden komen. Maar op vrijdag 6 juli was hij nog niet geledigd. Toen heb ik maandag de 9e weer gebeld en zeiden ze dat de zwembaden op de planning stonden voor donderdag 12 juli. Die donderdagochtend heb ik voor de zekerheid nog eens bij het bedrijf gecheckt: 'Ja hoor, mevrouw', kreeg ik te horen, 'het staat goed op de planning, het komt goed.' Niet dus."

Heel druk

Deze maandagochtend belde ze opnieuw, voor de vierde keer. ,,Toen kreeg ik als antwoord: 'Sorry, mevrouw, het is heel druk, ze komen vandaag langs." Ook deze krant checkte maandag zelf bij het Renewi-kantoor of de zwembaden vandaag in het ophaalschema zaten. Ja, was het antwoord van een medewerkster.

'Vergeten'

Het lijkt erop dat de containers bij de zwembaden stelselmatig worden 'vergeten' door Renewi. Verreijen is boos. ,,Ik heb geen vertrouwen meer in Renewi. We zitten ondertussen met een overvolle container bij een buitenzwembad. We hebben de andere vuilniszakken ernaast gezet want in de hokken gaat het behoorlijk stinken met dit weer. En voor je het weet, lopen er hier ratten en muizen."