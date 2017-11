Afsluiting Jaar van de Biet op Fort Sabina

Leuk zijn ook de filmpjes van oud-medewerkers van de diverse suikerfabrieken. Zij vertellen over hun werkzaamheden in 'het fabriek'. In West-Brabant werd nooit over 'de fabriek' gesproken maar van 'het fabriek'. Zo vertelt Arie Remus over de jaren dat hij in Zevenbergen werkte. De suikerfabriek in die plaats draaide in 1987 zijn laatste campagne.



In een van de vele ruimten van Fort Sabina zijn producten die van de suikerbiet worden gemaakt tentoon gesteld. Zoals de producten van de Suiker Unie maar ook afgeleide levensmiddelen van bijvoorbeeld Van Gilse.