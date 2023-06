Afsluiting Haringvlietbrug: dit merk je ervan in de trein

COLUMN De nieuwe haring vliet mijn keel in

Het is een rit van 22 kilometer. Van mijn voordeur naar kantoor. Vice versa. Mijn gemiddelde snelheid is 60 kilometer per uur, dus ik doe er inderdaad 22 minuten over. Na die rit duik ik ’s morgens de P-garage onder onze redactie in en ik schiet er einde middag als een raket weer uit.