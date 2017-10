Afsluiting Galgenweg wekt wrevel

ZEVENBERGEN - Alle begrip dat het noodzakelijk kan zijn een weg lange tijd af te sluiten. Maar communiceer daar dan goed over en kom gemaakte afspraken na. ,,En daar is hier totaal geen sprake van. We worden aan ons lot overgelaten'', klagen bewoners van de Galgenweg in Zevenbergen.

De Galgenweg is tot eind dit jaar dicht om veiligheidsredenen: Gasunie pleegt groot onderhoud aan het gasontvangstation. De afsluiting raakt bewoners van een viertal huizen aan de Galgenweg aan de andere kant van de provinciale weg. Zij mogen de provinciale weg al die tijd niet oversteken, links of rechts afslaan is daar sowieso verboden.

Omrijden

De komende paar maanden is omrijden het devies: kilometers om via de Dikkendijk en de Schansdijk. ,,Smalle wegen waar verkeer elkaar niet fatsoenlijk kan passeren'', aldus akkerbouwer Kees Timmers. Gasunie maakte volgens bewoners al een valse start door pas op 8 september in een brief te melden dat de afsluiting tot 21 december al op 15 september zou ingaan. ,,Zonder enig overleg met ons! Dat kan toch niet? Je hebt hier met bedrijven te maken die goed bereikbaar moeten zijn. We zijn weliswaar geen Shell, maar toch'', zegt Nancy Lodders, die met haar man een paardenpension en stierenmesterij heeft.

Quote De communicatie is gewoon nul, het is te zot voor woorden Akkerbouwer Kees Timmers

Timmers zegt dat het ongenoegen vorige maand in een overleg met de gemeente Moerdijk en de Gasunie is geuit en dat toen nadere afspraken zijn gemaakt. ,,Zo zou er gezorgd worden voor het hier en daar verharden van bermen langs de dijken om zo passeerstroken te maken. Maar daar is niks mee gedaan. Ook de bewegwijzering van de omleidingsroute zou worden verbeterd, want die deugt niet. Is ook niet gebeurd. De communicatie is gewoon nul, het is te zot voor woorden.''

Verrassing

Bewoners kregen geen toestemming van de provincie om tijdens het onderhoud aan het gasontvangstation links of rechts de provinciale weg op te mogen rijden. En tot hun onaangename verrassing werd vorige week zonder overleg de Galgenweg met een groot betonblok afgesloten. Lodders: ,,Dat betekent dat een ambulance er dus ook niet meer langs kan. We hebben op ons bedrijf dertig paarden en 130 stieren. De kans dat hier een ongeluk gebeurt is heel wat groter dan bij een normaal woonhuis.''