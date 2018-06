'Afhandeling bezwaarschriften duurt vaak te lang in de gemeente Moerdijk'

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk moet opletten dat ze bij de behandeling van bezwaarschriften de wettelijke termijnen in acht neemt. In drie van de tien gevallen overschrijdt de gemeente deze termijnen.

Dat staat in het jaarverslag 2017 van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Deze commissie geeft het college van B en W advies over ingediende bezwaarschriften en controleert of alles volgens de afspraken wordt afgehandeld.

Ingetrokken

In 2017 zijn 74 bezwaarschriften ingediend. Daarvan zijn er 51 in 2017 afgehandeld. Dat betekent dat het college van B en W een beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift of dat het is ingetrokken. Van de 74 zijn er 23 doorgeschoven naar 2018. Vorig jaar zijn 35 bezwaarschriften afgehandeld die in 2016 zijn ingediend.

De afdeling waartegen de meeste bezwaarschriften zijn ingediend is Vergunningen en Handhaving, namelijk 38. Het gaat onder meer om een evenementenvergunning, een kapvergunning en om een terrasvergunning. Vier bezwaarschriften zijn gegrond verklaard.

Basistermijn

Van de 86 bezwaarschriften die vorig jaar zijn afgehandeld zijn er vijf gegrond verklaard. De meeste (36) zijn gaande de rit ingetrokken. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen is zes weken. De gemeente heeft daarna twaalf weken om een besluit te nemen; de basistermijn. Dat kan met zes weken worden verlengd. De maximale beslistermijn is dus achttien weken.

In 2017 zijn 59 zaken binnen de achttien weken afgewerkt. Minder dan de helft (37) kreeg binnen twaalf weken de hamerslag. Meer dan de helft van alle behandelde bezwaren is dus niet binnen de basistermijn behandeld. En dat vindt de commissie een slechte zaak.

Geen tijd

De reden van vertraging is vaak te vinden in het gemeentehuis. Regelmatig moeten ambtenaren worden gehoord en volgens de bezwarencommissie hebben die vaak geen tijd. Dan komt de termijn al snel in het geding. En als de commissie eenmaal een advies heeft uitgebracht dan doen de ambtenaren er vaak onnodig lang over om het verder af te handelen.