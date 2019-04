Advocaat van Jimmy F.: ‘Zijn leven is op zijn kop gezet en hij verloor zijn baan, studie en vriendin’

De Zevenbergenaar verloor zijn baan en moest stoppen met zijn studie, nadat hij verdacht werd achter de terroristische dreiging te zitten in de Maassilo. De concrete aanslagdreiging noemt ze ,,onzin”. ,,Jimmy had nog nooit van de Maassilo gehoord.”

Schadevergoeding voor verlies baan?

De advocaat van F., Karianne Bal, stelt blij te zijn met de beslissing om niet te vervolgen. ,,Maar het heeft wel akelig lang geduurd. Ik snap dat de politie in eerste instantie het zekere voor het onzekere wil nemen, maar na drie dagen al wel duidelijk was hoe de vork in de steel zat. Mijn cliënt kende überhaupt de Maassilo en Allah-Las helemaal niet.”

F.’s advocaat Karianne Bal denkt dat de zaak niet is afgedaan. Ze laat in een reactie weten dat zij haar cliënt gaat aanraden om een eis tot schadevergoeding in te dienen. Hij heeft door de kwestie zijn baan verloren en moest noodgedwongen stoppen met zijn studie. ,,Ik heb er heel veel moeite mee dat dit zo lang heeft moeten duren. Voor ons was het binnen drie dagen al volledig duidelijk hoe de zaak in elkaar zat.”

‘Leven op zijn kop gezet’

Volgens Bal wist de AIVD wel degelijk waar F. mee bezig was. ,,Hij heeft meerdere keren contact met hen gehad en ook over zijn contact met de persoon waar het in deze zaak omgaat. Maar blijkbaar heeft de ene overheidsinstantie gezegd ‘ga je gang’ en heeft een andere overheidsinstantie besloten dat het nodig was hem te arresteren.”