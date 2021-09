Acht mille voor Canonkamer Fort Sabina

Dat is onderdeel van een groter renovatieplan van het poortgebouw van het fort in Heijningen en het moet allemaal in het voorjaar van 2022 klaar zijn.

,,We willen het poortgebouw opknappen en functioneel maken", zegt Thomas Zwiers, voorzitter van de Stichting Fort Sabina. ,,Het opknappen van zeg maar de bakstenen, gebeurt met geld van onder meer de gemeente en de provincie. De inrichting doen we zelf met hulp van fondsen en onze vrijwilligers."

Volledig scherm Thomas Zwiers uit Zevenbergen is voorzitter van de Stichting Fort Sabina. © Petra Huijsmans

Het poortgebouw leidt naar de kazerne en het oudste gedeelte van het Fort dat in 1811 in opdracht van Napoleon werd gebouwd. Er komt een ontvangstruimte, een Natuurlaboratorium en een Canonkamer. Het Natuurlab is bedoeld voor kinderen die er van alles kunnen opsteken van de natuurlijke omgeving van de versterking. De Canonkamer is een multi-mediale ruimte waarin het verhaal van de geschiedenis van Fort Sabina wordt verteld. ,,Voor de financiering hebben we diverse fondsen aangeschreven.”

Voor de inrichting van het poortgebouw is 100.000 euro nodig

Voor de inrichting van het poortgebouw is totaal zo'n 100.000 euro nodig, los van de stenen. Er zijn toezeggingen van het Mastboomfonds, VSB-fonds, het Havenbedrijf Moerdijk en nu dus ook ruim 8.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat fonds keert vier keer per jaar geld uit aan kleine cultuurinitiatieven. ,,Het is een belangrijke bijdrage", zegt Zwiers. ,,We zijn heel goed op weg om alles financieel rond te krijgen.”

De stichting Fort Sabina is in 2012 opgericht met als doel de instandhouding, beheer en exploitatie van het fort. Staatsbosbeheer is eigenaar van het fort en verpacht het aan de gemeente Moerdijk die met de stichting een exploitatieovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft afgesloten.

Volledig scherm Er is ook horeca in het fort, hier een medewerkster van De Kletsmajoor. © peter van trijen/pix4profs