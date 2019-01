Abstracte expositie van Zevenbergse fotografe in gemeentehuis

Twaalf jaar en tbs voor ‘afschuwe­lij­ke’ moord op Linda van der Giesen

9:23 DEN BOSCH / ZEVENBERGEN - John F. heeft vrijdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De 41-jarige man uit Zevenbergen is veroordeeld vanwege moord op zijn ex-vriendin Linda van der Giesen, ook uit Zevenbergen.