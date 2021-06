Aart-Jan Moerkerke geïnstalleerd als burgemeester: ‘Moerdijk is voor mij een regelrechte hit’

Opnieuw geen Polderchal­len­ge in Standdaar­bui­ten: ‘Te veel onduide­lijk­he­den’

1 juni STANDDAARBUITEN - Voor het tweede jaar op rij gaat er een streep door de Polderchallenge, de jaarlijkse obstakelrun in Standdaarbuiten. De organisatie loopt tegen teveel onduidelijkheden aan. ,,We doen het goed, of we doen het niet”, zegt organisator Hans Raaijmakers.